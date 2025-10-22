Скидки
«Клуб будет жить». Губернатор Ростовской области пообещал оказать поддержку «Ростову»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь пообещал оказать поддержку «Ростову», опубликовав соответствующее сообщение в своём телеграм-канале. Ранее сообщалось, что жёлто-синие испытывают финансовые проблемы.

«Пообщался с командой ФК «Ростов». Сейчас для клуба непростое время, и важно, чтобы каждый чувствовал поддержку. Никого не оставим один на один с трудностями. Поговорили откровенно — и о текущей ситуации, и о будущем. Клуб живёт и будет жить дальше. Продолжим делать всё, чтобы он оставался сильным и конкурентоспособным.

За нами — поддержка, за командой — красивая игра и победы. Перед сегодняшним матчем пожелал футболистам уверенности. Не сомневаюсь, что «Ростов» ещё не раз порадует своих болельщиков!» — написал чиновник.

После 12 туров Мир РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

