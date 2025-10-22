«Реал» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре «сливочные» разгромили казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0. «Старая синьора» сыграла вничью с «Вильярреалом» со счётом 2:2.

В следующем туре подопечные Хаби Алонсо проведут матч с «Ливерпулем» (4 ноября), а команда Игора Тудора встретится со «Спортингом» (4 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.