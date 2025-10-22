Скидки
В ЦСКА обозначили приоритетную задачу на зимнее трансферное окно

В ЦСКА обозначили приоритетную задачу на зимнее трансферное окно
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал приоритетную задачу армейцев по усилению состава во время зимнего трансферного окна — 2026. Функционер отметил, что красно-синим необходим форвард. После 12 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

— Много говорят, что ЦСКА не хватает глубины состава. Летом можно было отработать лучше на трансферном рынке?
— Всегда можно поработать лучше. Мы хотим дождаться зимнего трансферного окна, когда уже будут сделаны определённые выводы. Будем стараться сделать команду сильнее.

— Покупка форварда — одна из приоритетных задач на зиму?
— Да, — приводит слова Бабаева Sport24.

В матче 11-го тура РПЛ ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счётом 0:3.

