Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баранник: на «Локомотив» и ЦСКА приятно смотреть — дают молодым возможность расти

Баранник: на «Локомотив» и ЦСКА приятно смотреть — дают молодым возможность расти
Комментарии

Бывший тренер-селекционер санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о стратегии развития московских «Локомотива» и ЦСКА, которые используют молодых российских футболистов. Специалист признался, что ему приятно смотреть на такие команды.

«Только время покажет, способен ли «Локомотив» бороться за первые строчки в таблице. Сложно загадывать, что будет весной. В любой команде могут произойти изменения. Но приятно смотреть на «Локомотив» и ЦСКА. Они дают возможность молодым не только проявить себя, но и расти вместе с командой», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Сборная 12-го тура РПЛ. Гений из «Локомотива», спаситель «Спартака» и балтийская стена
Сборная 12-го тура РПЛ. Гений из «Локомотива», спаситель «Спартака» и балтийская стена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android