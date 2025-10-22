Баранник: на «Локомотив» и ЦСКА приятно смотреть — дают молодым возможность расти

Бывший тренер-селекционер санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о стратегии развития московских «Локомотива» и ЦСКА, которые используют молодых российских футболистов. Специалист признался, что ему приятно смотреть на такие команды.

«Только время покажет, способен ли «Локомотив» бороться за первые строчки в таблице. Сложно загадывать, что будет весной. В любой команде могут произойти изменения. Но приятно смотреть на «Локомотив» и ЦСКА. Они дают возможность молодым не только проявить себя, но и расти вместе с командой», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.