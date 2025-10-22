Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» — «Ювентус»: последние пять очных встреч команд перед матчем Лиги чемпионов

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между «Королевским клубом» и «старой синьорой».

01.07.2025. Клубный ЧМ, 1/8 финала. «Реал» — «Ювентус» — 1:0;

05.08.2018. Международный кубок чемпионов. «Реал» — «Ювентус» — 3:1;

11.04.2018. Лига чемпионов, 1/4 финала. «Реал» — «Ювентус» — 1:3;

03.04.2018. Лига чемпионов, 1/4 финала. «Ювентус» — «Реал» — 0:3;

03.06.2017. Лига чемпионов, финал. «Ювентус» — «Реал» — 1:4.

В минувшем туре «сливочные» разгромили казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0. «старая синьора» сыграла вничью с «Вильярреалом» со счётом 2:2.

В следующем туре подопечные Хаби Алонсо проведут матч с «Ливерпулем» (4 ноября), а команда Игора Тудора встретится со «Спортингом» (4 ноября).