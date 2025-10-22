Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Погребняк: голы, как у Воробьёва — украшение футбола. Классно, что такие залетают

Бывший футболист «Спартака», «Томи», «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» Павел Погребняк прокомментировал гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Мир РПЛ. Форвард железнодорожников забил ударом от углового флажка.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Вряд ли бы Акинфеев пропустил такой гол. Такие удары по воротам, как у Воробьёва, случаются — это украшение всего мирового футбола. Это классно, что такие голы залетают. Наверное, здесь больше ошибка вратаря. Думаю, если бы Акинфеев был в воротах, гола бы не было», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

