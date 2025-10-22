Погребняк: голы, как у Воробьёва — украшение футбола. Классно, что такие залетают
Поделиться
Бывший футболист «Спартака», «Томи», «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» Павел Погребняк прокомментировал гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Мир РПЛ. Форвард железнодорожников забил ударом от углового флажка.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
«Вряд ли бы Акинфеев пропустил такой гол. Такие удары по воротам, как у Воробьёва, случаются — это украшение всего мирового футбола. Это классно, что такие голы залетают. Наверное, здесь больше ошибка вратаря. Думаю, если бы Акинфеев был в воротах, гола бы не было», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
17:45
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:18
-
17:04
-
17:03
-
16:51
-
16:38
-
16:32
-
16:30
-
16:18
-
16:15
-
16:15
-
16:13
-
16:08
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:54
-
15:45
-
15:30
-
15:29
-
15:16
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:39
-
14:35