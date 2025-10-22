Радимов — о Станковиче: Абаскаль тоже нёс какую-то дичь, когда хотел уйти из «Спартака»

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче. Ранее появилась информация, что сербский специалист может покинуть красно-белых.

«В своё время Абаскаль, когда хотел, чтобы его отпустили, начал нести какую-то дичь, вот сейчас, мне кажется, такая же история со Станковичем. Ходят слухи, что его зовут в сборную Сербии, если выбирать между этой авантюрой в «Спартаке», где полная анархия, и возможностью тренировать сборную своей страны, конечно, он хочет уйти», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Спартак» после 12 туров Мир РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице. Станкович тренирует красно-белых с лета 2024 года.