Главная Футбол Новости

Генич: смотрю на «Динамо», и у меня сердце кровью обливается

Генич: смотрю на «Динамо», и у меня сердце кровью обливается
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич признался, что у него «сердце кровью обливается», глядя на игру московского «Динамо». Он отметил ненадёжные действия бело-голубых в обороне.

«Смотрю на «Динамо», и у меня сердце кровью обливается, потому что, ну, мне симпатичен клуб. Я сегодня пришёл в бомбере «Динамо». Но, блин, они пропускают там, где не должны пропускать», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, московское «Динамо» после 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Команда Валерия Карпина набрала 16 очков.

