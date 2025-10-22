Генич: смотрю на «Динамо», и у меня сердце кровью обливается

Известный футбольный комментатор Константин Генич признался, что у него «сердце кровью обливается», глядя на игру московского «Динамо». Он отметил ненадёжные действия бело-голубых в обороне.

«Смотрю на «Динамо», и у меня сердце кровью обливается, потому что, ну, мне симпатичен клуб. Я сегодня пришёл в бомбере «Динамо». Но, блин, они пропускают там, где не должны пропускать», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, московское «Динамо» после 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Команда Валерия Карпина набрала 16 очков.