Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
22:00 Мск
Вингер «Спартака» Маркиньос: Барко для меня лучший, он большой авторитет

Вингер «Спартака» Маркиньос: Барко для меня лучший, он большой авторитет
Вингер московского «Спартака» Маркиньос высказался о своём голе со штрафного в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1). Также он упомянул полузащитника Эсекьеля Барко, который обычно исполняет стандарты в «Спартаке».

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'     1:2 Массалыга – 59'     1:3 Дмитриев – 67'    

— Штрафной в вашем исполнении был потрясающим.
— Да, я очень счастлив. До этого к мячу не подходил, а тут партнёры мне сказали, чтобы я пробил. Здорово, что получилось. На тренировках часто отрабатываю такие удары. Но другое дело — сделать это в официальных играх. Сегодня возник такой шанс, и я забил.

— Создали конкуренцию Барко?
— Барко для меня лучший, для меня он большой авторитет. А я буду продолжать тренироваться, — приводит слова Маркиньоса «Матч ТВ».

Новости. Футбол
