Вингер «Спартака» Маркиньос: Барко для меня лучший, он большой авторитет

Вингер московского «Спартака» Маркиньос высказался о своём голе со штрафного в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1). Также он упомянул полузащитника Эсекьеля Барко, который обычно исполняет стандарты в «Спартаке».

— Штрафной в вашем исполнении был потрясающим.

— Да, я очень счастлив. До этого к мячу не подходил, а тут партнёры мне сказали, чтобы я пробил. Здорово, что получилось. На тренировках часто отрабатываю такие удары. Но другое дело — сделать это в официальных играх. Сегодня возник такой шанс, и я забил.

— Создали конкуренцию Барко?

— Барко для меня лучший, для меня он большой авторитет. А я буду продолжать тренироваться, — приводит слова Маркиньоса «Матч ТВ».