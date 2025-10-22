Баранник: даже когда над Галактионовым в «Локо» проносился меч, команда шла по своему пути

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался об игре и результатах московского «Локомотива» в этом сезоне Мир РПЛ. После 12 туров чемпионата России красно-зелёные занимают первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

«Нравится, как «Локомотив» работает с молодыми ребятами. Даже когда над Галактионовым проносился меч, отмечал, что команда идёт по своему пути. Это приносит определённый результат. Да, была нестабильность, не факт, что в этом году её не будет. Но мы видим становление команды, молодых игроков. У «Локомотива» есть какая-то планка, которую будут придерживаться», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.