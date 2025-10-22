Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баранник: даже когда над Галактионовым в «Локо» проносился меч, команда шла по своему пути

Баранник: даже когда над Галактионовым в «Локо» проносился меч, команда шла по своему пути
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался об игре и результатах московского «Локомотива» в этом сезоне Мир РПЛ. После 12 туров чемпионата России красно-зелёные занимают первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

«Нравится, как «Локомотив» работает с молодыми ребятами. Даже когда над Галактионовым проносился меч, отмечал, что команда идёт по своему пути. Это приносит определённый результат. Да, была нестабильность, не факт, что в этом году её не будет. Но мы видим становление команды, молодых игроков. У «Локомотива» есть какая-то планка, которую будут придерживаться», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Баранник: у Баринова есть лидерские качества, а в «Зените» отсутствует русскоязычный вожак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android