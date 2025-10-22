Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Айнтрахт — Ливерпуль: прямая онлайн-трансляция матча 3-го тура Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск 22 октября 2025 года

«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся франкфуртский «Айнтрахт» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре «орлы» проиграли мадридскому «Атлетико» со счётом 1:5. Мерсисайдцы уступили «Галатасараю» со счётом 0:1.

В следующем туре подопечные Дино Топпмёллера проведут матч с «Наполи» (4 ноября), а команда Арне Слота встретится с мадридским «Реалом» (4 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Это уже чересчур! «Ливерпуль» избежит пятого поражения в матче с «Айнтрахтом»
