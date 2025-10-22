«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся франкфуртский «Айнтрахт» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре «орлы» проиграли мадридскому «Атлетико» со счётом 1:5. Мерсисайдцы уступили «Галатасараю» со счётом 0:1.

В следующем туре подопечные Дино Топпмёллера проведут матч с «Наполи» (4 ноября), а команда Арне Слота встретится с мадридским «Реалом» (4 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.