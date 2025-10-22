«Монако» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Монако» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре монегаски сыграли вничью с «Манчестер Сити» со счётом 2:2. «Шпоры» разделили очки с «Будё-Глимт» (2:2).

В следующем туре подопечные Себастьена Поконьоли проведут матч с «Будё-Глимт» (4 ноября), а команда Томаса Франка встретится с «Копенгагеном» (4 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.