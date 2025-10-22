Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
22:00 Мск
Шалимов — о защите «Спартака»: Дуарте и Абена ничуть не хуже Ву и Джику

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в оборонительной линии по итогам матча 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась вничью — 1:1. Москвичи большую часть матча играли в меньшинстве после удаления защитника Александера Джику.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Спартак» вернулся к привычной расстановке в четыре защитника, где есть профильные края — Рябчук и Денисов. Игру поломало раннее удаление, но оно заслуженное — Джику недопустимо для игрока топ-клуба ошибся: ну куда ты идёшь на опережение? Пусть Голенков получает мяч и пытается развернуться… А в итоге удаление — и «Спартаку» надо быстро перестраиваться. В итоге травма Бабича и удаление Джику привели к тому, что с парой Ву — Денисов продолжили играть. Вообще я должен сказать, что Дуарте и Абена, которых уже в команде нет, ничуть не хуже Ву и Джику», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

