Шалимов — о защите «Спартака»: Дуарте и Абена ничуть не хуже Ву и Джику

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в оборонительной линии по итогам матча 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась вничью — 1:1. Москвичи большую часть матча играли в меньшинстве после удаления защитника Александера Джику.

«Спартак» вернулся к привычной расстановке в четыре защитника, где есть профильные края — Рябчук и Денисов. Игру поломало раннее удаление, но оно заслуженное — Джику недопустимо для игрока топ-клуба ошибся: ну куда ты идёшь на опережение? Пусть Голенков получает мяч и пытается развернуться… А в итоге удаление — и «Спартаку» надо быстро перестраиваться. В итоге травма Бабича и удаление Джику привели к тому, что с парой Ву — Денисов продолжили играть. Вообще я должен сказать, что Дуарте и Абена, которых уже в команде нет, ничуть не хуже Ву и Джику», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».