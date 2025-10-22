Дмитрий Аленичев призвал «Спартак» дать шанс молодым российским футболистам

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал красно-белых последовать примеру «Локомотива» и довериться молодым российским футболистам.

— Вас беспокоит, что в «Спартаке» российские футболисты и воспитанники не играют на ведущих ролях? Это проблема?

— Посмотрите на «Локомотив» — каким составом они играют, каких результатов добиваются. «Спартаку», наверное, тоже нужно подумать: а почему мы так не можем? Почему мы не можем дать шанс молодым игрокам? Конечно, какое-то время придётся потерпеть, но всё же. Посмотрите, как сейчас выглядят Батраков, Кисляк, Глебов, Глушенков. Видите, всё-таки доверяют ребятам. А в «Спартаке» такого нет. У нас состав на 70% состоит из иностранцев. Русские только в обороне играют, — приводит слова Аленичева Legalbet.

После 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.