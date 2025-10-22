Митрофанов: абсолютное большинство футбольных федераций поддерживает возвращение России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступает за возвращение России на международную арену.

— Количество стран, поддерживающих возвращение России, увеличилось или уменьшилось?

— Этот вопрос делится на две части — страны и федерации. Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступает за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях.

Дальше возникает вопрос, как технически организовать возвращение, появляется давление политических властей на УЕФА в частности. Противоречие здесь в том, что УЕФА принял решение об отстранении России, не посоветовавшись с футбольными федерациями. А сейчас УЕФА говорит, что им сначала нужно посоветоваться. Ну, пусть посоветуются, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.