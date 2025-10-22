Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» М — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026

Сегодня, 22 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников из Астрахани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс, Глебов, Фомин, Окишор, Бабаев, Гладышев, Тюкавин.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Чернов, Лепский, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко.

После пяти матчей в группе B «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Крылья» (8) — вторые.