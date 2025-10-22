«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Нигматуллин, Грицаенко, Нижегородов, Рожков, Тесленко, Арройо, Шабанхаджай, Иву, Йочич, Кузяев, Даку.

«Ахмат»: Ульянов, Уциев, Гандри, Ндонг, Тодорович, Жемалетдинов, Садулаев, Силва, Гадио, Мансилья, Мелкадзе.

После пяти матчей в группе А «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Ахмат» (3) — четвёртый.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.