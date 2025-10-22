«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Сеул» в элитной Лиге чемпионов АФК

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 3-го тура Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, и южнокорейский «Сеул». Победу со счётом 2:0 одержали подопечные бывшего тренера сборной России.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Луис Нлаво на 57-й минуте. На 89-й минуте бразильский форвард китайской команды Андре забил гол и установил окончательный счёт – 2:0.

После трёх матчей команда Леонида Слуцкого набрала четыре очка и располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК. «Сеул» с таким же количеством очков занимает шестое место.

В следующем туре соревнования, который состоится 5 ноября, «Шанхай Шэньхуа» отправится на выезд к малазийскому «Джохор Дарул Тазим».