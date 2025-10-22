Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Шанхай Шэньхуа — Сеул, результат матча 22 октября 2025, счет 2:0, 3-й тур Элитной Лиги Чемпионов АФК 2025/2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Сеул» в элитной Лиге чемпионов АФК
Аудио-версия:
Завершился матч 3-го тура Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, и южнокорейский «Сеул». Победу со счётом 2:0 одержали подопечные бывшего тренера сборной России.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восточный регион. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 15:15 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
2 : 0
Сеул
Сеул, Южная Корея
1:0 Нлаво – 57'     2:0 Андре – 89'    

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Луис Нлаво на 57-й минуте. На 89-й минуте бразильский форвард китайской команды Андре забил гол и установил окончательный счёт – 2:0.

После трёх матчей команда Леонида Слуцкого набрала четыре очка и располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК. «Сеул» с таким же количеством очков занимает шестое место.

В следующем туре соревнования, который состоится 5 ноября, «Шанхай Шэньхуа» отправится на выезд к малазийскому «Джохор Дарул Тазим».

Календарь Элитной Лиги Чемпионов АФК сезона-2025/2026
Таблица групп Элитной Лиги Чемпионов АФК сезона-2025/2026
Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» в матче с двумя удалениями
