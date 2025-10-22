Форвард ЦСКА Шуманский высказался о важности победы ЦСКА над «Акроном»
Поделиться
Футболист московского ЦСКА Артём Шуманский высказался о победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (3:2).
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45' 1:1 Беншимол – 65' 2:1 Кисляк – 78' 3:1 Алеррандро – 82' 3:2 Беншимол – 90+5'
— Насколько важно было победить «Акрон» и реабилитироваться перед собой и болельщиками после поражения от «Локомотива»?
— Без разницы на самом деле — реабилитироваться или не реабилитироваться. Нам надо побеждать в каждом матче. Мы — ЦСКА, мы идём на первом месте в Кубке. У нас есть тоже свой флагман, так скажем, ЦСКА. Мы боремся только за это, не смотрим уже назад, есть только сейчас и будущее. Всегда хочется побеждать, — сказал Шуманский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
17:45
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:18
-
17:04
-
17:03
-
16:51
-
16:38
-
16:32
-
16:30
-
16:18
-
16:15
-
16:15
-
16:13
-
16:08
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:54
-
15:45
-
15:30
-
15:29
-
15:16
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:39
-
14:35