Форвард ЦСКА Шуманский высказался о важности победы ЦСКА над «Акроном»

Футболист московского ЦСКА Артём Шуманский высказался о победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (3:2).

— Насколько важно было победить «Акрон» и реабилитироваться перед собой и болельщиками после поражения от «Локомотива»?

— Без разницы на самом деле — реабилитироваться или не реабилитироваться. Нам надо побеждать в каждом матче. Мы — ЦСКА, мы идём на первом месте в Кубке. У нас есть тоже свой флагман, так скажем, ЦСКА. Мы боремся только за это, не смотрим уже назад, есть только сейчас и будущее. Всегда хочется побеждать, — сказал Шуманский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.