Главная Футбол Новости

Форвард ЦСКА Шуманский высказался о важности победы ЦСКА над «Акроном»

Форвард ЦСКА Шуманский высказался о важности победы ЦСКА над «Акроном»
Комментарии

Футболист московского ЦСКА Артём Шуманский высказался о победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (3:2).

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

— Насколько важно было победить «Акрон» и реабилитироваться перед собой и болельщиками после поражения от «Локомотива»?
— Без разницы на самом деле — реабилитироваться или не реабилитироваться. Нам надо побеждать в каждом матче. Мы — ЦСКА, мы идём на первом месте в Кубке. У нас есть тоже свой флагман, так скажем, ЦСКА. Мы боремся только за это, не смотрим уже назад, есть только сейчас и будущее. Всегда хочется побеждать, — сказал Шуманский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

