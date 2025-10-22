«У нас очень высокие цели». Луис Энрике — о победе «ПСЖ» над «Байером» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу над «Байером» (7:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
«Ощущения очень позитивные, потому что думаю, играли очень хорошо. У нас были хорошие моменты, и полагаю, мы заслужили победу. С удалениями игроков ситуация стала немного странной, «10 на 10» – это совсем другой матч, но мы заслужили победу.
Приятно смотреть, как эта команда играет в футбол. Здорово видеть, что Усман [Дембеле] вернулся на поле, здорово видеть, как его товарищи по команде отдают ему пасы, как это сделал Брэдли Баркола. Думаю, наш менталитет как у команды великолепен. Видим это каждый день на тренировках, это настоящее удовольствие для нас. Хотим продолжать, у нас очень высокие цели», — приводит слова Энрике сайт «ПСЖ».
- 22 октября 2025
