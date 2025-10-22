Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«У нас очень высокие цели». Луис Энрике — о победе «ПСЖ» над «Байером» в Лиге чемпионов

Аудио-версия:
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу над «Байером» (7:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7'     1:1 Гарсия – 38'     1:2 Дуэ – 41'     1:3 Кварацхелия – 44'     1:4 Дуэ – 45+3'     1:5 Мендеш – 50'     2:5 Гарсия – 54'     2:6 Дембеле – 66'     2:7 Витинья – 90'    
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'

«Ощущения очень позитивные, потому что думаю, играли очень хорошо. У нас были хорошие моменты, и полагаю, мы заслужили победу. С удалениями игроков ситуация стала немного странной, «10 на 10» – это совсем другой матч, но мы заслужили победу.

Приятно смотреть, как эта команда играет в футбол. Здорово видеть, что Усман [Дембеле] вернулся на поле, здорово видеть, как его товарищи по команде отдают ему пасы, как это сделал Брэдли Баркола. Думаю, наш менталитет как у команды великолепен. Видим это каждый день на тренировках, это настоящее удовольствие для нас. Хотим продолжать, у нас очень высокие цели», — приводит слова Энрике сайт «ПСЖ».

Новости. Футбол
