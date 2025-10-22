Камоцци поделился мнением о возможном назначении Луиса Гарсии главным тренером «Спартака»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался по поводу слухов о возможном назначении испанского специалиста Луиса Гарсии на пост главного тренера красно-белых.

«Не думаю, что «Спартаку» поможет назначение Луиса Гарсии на пост главного тренера», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В течение карьеры испанский специалист тренировал такие команды, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал». Последним местом работы Гарсии был «Алавес», с которым он работал с 2022 по 2024 год.

На данный момент тренером «Спартака» является Деян Станкович, возглавляющий красно-белых с лета 2024 года. «Спартак» с 19 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

