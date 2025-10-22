Комментатор Okko Батурин дал прогноз на матч «Брага» – «Црвена Звезда» в Лиге Европы

Комментатор Okko Владислав Батурин поделился ожиданиями от матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором сыграют «Брага» и «Црвена Звезда». Встреча пройдёт в четверг, 23 октября, на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» (Брага, Португалия).

«Отлично стартовавшая в Лиге Европы португальская «Брага» примет балканского гранда «Црвену Звезду».

Португальский клуб на старте победил с сухим счётом в гостях «Фейеноорд»и дома «Селтик», которые далеко не из слабейших европейских команд.

А сербы на своём поле не смогли переиграть тот же «Селтик», поделив очки, и уступили на выезде лидеру португальского чемпионата «Порту».

«Брага» — команда крепкая, хорошо организованная, умеющая играть по сопернику и терпеть. В последнем матче национального первенства, она выстояла в гостях и сыграла вничью с грозным «Спортингом».

«Црвена Звезда» вне конкуренции в чемпионате Сербии, десять игр десять побед. Но на европейской арене, особенно в гостевых встречах, балканцам не хватает умения играть «через не могу». Есть мастерство, неплохой набор исполнителей, но часто не достаёт игрового стержня и команда в трудную минуту теряется.

По потенциала, соперники сопоставимы, но я поставлю на победу хозяев, успехи португальцев в первых турах похоже не случайны, да и фактор своего поля, тоже не следует сбрасывать со счетов», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».