Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Комментатор Okko Батурин дал прогноз на матч «Брага» – «Црвена Звезда» в Лиге Европы

Комментатор Okko Батурин дал прогноз на матч «Брага» – «Црвена Звезда» в Лиге Европы
Комментарии

Комментатор Okko Владислав Батурин поделился ожиданиями от матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором сыграют «Брага» и «Црвена Звезда». Встреча пройдёт в четверг, 23 октября, на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» (Брага, Португалия).

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брага
Брага, Португалия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отлично стартовавшая в Лиге Европы португальская «Брага» примет балканского гранда «Црвену Звезду».
Португальский клуб на старте победил с сухим счётом в гостях «Фейеноорд»и дома «Селтик», которые далеко не из слабейших европейских команд.
А сербы на своём поле не смогли переиграть тот же «Селтик», поделив очки, и уступили на выезде лидеру португальского чемпионата «Порту».
«Брага» — команда крепкая, хорошо организованная, умеющая играть по сопернику и терпеть. В последнем матче национального первенства, она выстояла в гостях и сыграла вничью с грозным «Спортингом».

«Црвена Звезда» вне конкуренции в чемпионате Сербии, десять игр десять побед. Но на европейской арене, особенно в гостевых встречах, балканцам не хватает умения играть «через не могу». Есть мастерство, неплохой набор исполнителей, но часто не достаёт игрового стержня и команда в трудную минуту теряется.
По потенциала, соперники сопоставимы, но я поставлю на победу хозяев, успехи португальцев в первых турах похоже не случайны, да и фактор своего поля, тоже не следует сбрасывать со счетов», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

