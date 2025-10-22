Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Алаба хочет получить новый контракт в «Реале», но продление маловероятно — Плеттенберг

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба хотел бы остаться в стане «сливочных», однако это маловероятно, сообщает инсайдер и журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х. Контракт 33-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, Алаба борется за то, чтобы достичь нового соглашения с «Реалом». Давид считается лидером в коллективе, он популярен в команде. Уточняется, что на данный момент очень маловероятно, что клуб продлит контракт с игроком. Давид может стать свободным агентом, но австриец пока не думает о завершении карьеры.

Защитник выступает в составе «сливочных» с лета 2021 года. За этот период Алаба принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами.

