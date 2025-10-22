Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ярослав Кестль назначен тренером сборной Чехии

Ярослав Кестль назначен тренером сборной Чехии
Комментарии

Новым тренером сборной Чехии на временной основе стал Ярослав Кестль. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Кестль будет готовить чешскую национальную команду к контрольной игре со сборной Сан-Марино, которая состоится 13 ноября, и к заключительному матчу европейской квалификации на чемпионат мира — 2026 со сборной Гибралтара 17 ноября. На данный момент чешская национальная команда с 13 очками располагается на втором месте в отборочной группе L.

Ранее Кестль входил в тренерский штаб Ивана Гашека, который до этого работал в качестве главного тренера сборной Чехии. Гашек занимал данный пост с января 2024 года.

