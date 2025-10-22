Ярослав Кестль назначен тренером сборной Чехии

Новым тренером сборной Чехии на временной основе стал Ярослав Кестль. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Кестль будет готовить чешскую национальную команду к контрольной игре со сборной Сан-Марино, которая состоится 13 ноября, и к заключительному матчу европейской квалификации на чемпионат мира — 2026 со сборной Гибралтара 17 ноября. На данный момент чешская национальная команда с 13 очками располагается на втором месте в отборочной группе L.

Ранее Кестль входил в тренерский штаб Ивана Гашека, который до этого работал в качестве главного тренера сборной Чехии. Гашек занимал данный пост с января 2024 года.