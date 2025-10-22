Круговой: 50 матчей за ЦСКА! С первых дней здесь почувствовал огромную поддержку
Защитник московского ЦСКА Данил Круговой поделился эмоциями после 50-го матча за армейский клуб и выразил благодарность болельщикам. Юбилейной для 27-летнего футболиста стала игра Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (3:2).
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45' 1:1 Беншимол – 65' 2:1 Кисляк – 78' 3:1 Алеррандро – 82' 3:2 Беншимол – 90+5'
«50 матчей за ПФК ЦСКА!
Хочу выразить благодарность руководству, партнёрам по команде, тренерскому штабу и, конечно, нашим болельщикам. С первых дней здесь я почувствовал огромную поддержку, атмосферу настоящей семьи и уверенность, что оказался в нужном месте.
Настраиваемся на дальнейшую работу и новые победы!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.
В текущем сезоне на счету Данила 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.
