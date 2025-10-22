Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
22:00 Мск
Круговой: 50 матчей за ЦСКА! С первых дней здесь почувствовал огромную поддержку

Комментарии

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой поделился эмоциями после 50-го матча за армейский клуб и выразил благодарность болельщикам. Юбилейной для 27-летнего футболиста стала игра Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (3:2).

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

«50 матчей за ПФК ЦСКА!

Хочу выразить благодарность руководству, партнёрам по команде, тренерскому штабу и, конечно, нашим болельщикам. С первых дней здесь я почувствовал огромную поддержку, атмосферу настоящей семьи и уверенность, что оказался в нужном месте.

Настраиваемся на дальнейшую работу и новые победы!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне на счету Данила 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Данил Круговой проводит самый результативный сезон в карьере
Истории
