Главная Футбол Новости

Руслан Пименов допустил вероятность трансфера Баринова в «Зенит»

Руслан Пименов допустил вероятность трансфера Баринова в «Зенит»
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника красно-зелёных Дмитрия Баринова в «Зенит».

«Трансфер Баринова из «Локомотива» в «Зенит» возможен, учитывая, что будет новый лимит», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Баринов провёл 17 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 9 млн. Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2026 года.

Комментарии
