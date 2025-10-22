«Зенит» — «Оренбург»: у гостей Ревазов получил красную карточку на шестой минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Зенит» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Юрий Карпов из Петрозаводска. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте у гостей Ацамаз Ревазов получил красную карточку.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».