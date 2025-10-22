Шуманский — о пощёчине Круговому: после моего леща Даня сразу голевой пас отдал

Нападающий ЦСКА Артём Шуманский после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором армейцы обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2, высказался о пощёчине защитнику своей команды Данилу Круговому.

— Перед тем как уйти на замену, ты дал лёгкую пощёчину Круговому, который стоял на бровке и готовился выйти на поле.

— Уже рассказывал об этой ситуации. Круговой улыбался и смеялся, когда у нас счёт был 1:1. На самом деле это не повод для радости. Я ему чуть лёгкую такую дал. Он сразу голевой пас отдал. Поэтому думаю, может, мой, так скажем, лещ помог Круговому отдать голевой пас, — сказал Шуманский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занял первое место в группе D с 13 очками. «Акрон» расположился на последнем месте, вылетев из турнира.