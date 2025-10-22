Скидки
Главная Футбол Новости

Шуманский — о пощёчине Круговому: после моего леща Даня сразу голевой пас отдал

Шуманский — о пощёчине Круговому: после моего леща Даня сразу голевой пас отдал
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Артём Шуманский после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором армейцы обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2, высказался о пощёчине защитнику своей команды Данилу Круговому.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

— Перед тем как уйти на замену, ты дал лёгкую пощёчину Круговому, который стоял на бровке и готовился выйти на поле.
— Уже рассказывал об этой ситуации. Круговой улыбался и смеялся, когда у нас счёт был 1:1. На самом деле это не повод для радости. Я ему чуть лёгкую такую дал. Он сразу голевой пас отдал. Поэтому думаю, может, мой, так скажем, лещ помог Круговому отдать голевой пас, — сказал Шуманский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занял первое место в группе D с 13 очками. «Акрон» расположился на последнем месте, вылетев из турнира.

