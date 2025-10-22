«Манчестер Сити» выразил соболезнования в связи со смертью фаната перед игрой ЛЧ

Фанат «Манчестер Сити» умер в Испании в день матча с «Вильярреалом» (2:0) в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Горожане» выразили соболезнования в связи со смертью болельщика.

«Мы глубоко опечалены кончиной Гая Брэдшоу, болельщика «Сити», который трагически погиб в Испании перед матчем клуба с «Вильярреалом» вчера вечером.

Все члены клуба выражают соболезнования его семье, друзьям и болельщикам в это трудное время. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда», – говорится в заявлении клуба в социальной сети Х.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы встретится с дортмундской «Боруссией» (5 ноября).