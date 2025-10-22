Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» выразил соболезнования в связи со смертью фаната перед игрой ЛЧ

«Манчестер Сити» выразил соболезнования в связи со смертью фаната перед игрой ЛЧ
Комментарии

Фанат «Манчестер Сити» умер в Испании в день матча с «Вильярреалом» (2:0) в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Горожане» выразили соболезнования в связи со смертью болельщика.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 17'     0:2 Б. Силва – 40'    

«Мы глубоко опечалены кончиной Гая Брэдшоу, болельщика «Сити», который трагически погиб в Испании перед матчем клуба с «Вильярреалом» вчера вечером.

Все члены клуба выражают соболезнования его семье, друзьям и болельщикам в это трудное время. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда», – говорится в заявлении клуба в социальной сети Х.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы встретится с дортмундской «Боруссией» (5 ноября).

Комментарии
