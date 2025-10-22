Дочь Льва Яшина нанесла символический удар перед матчем «Динамо» — «Крылья Советов»

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Символический удар по мячу перед началом матча нанесла дочь легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина — Ирина Яшина. Перформанс был подготовлен в честь дня рождения великого футболиста. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо». Яшин родился 22 октября 1929 года.

Лев Яшин является единственным в истории вратарём, выигравшим «Золотой мяч». За московское «Динамо» голкипер провёл 358 матчей и пять раз побеждал в чемпионате СССР.