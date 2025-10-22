Скидки
«Вне работы он весёлый и добрый». Полузащитник «Балтики» Петров — о тренере Талалаеве

Комментарии

Полузащитник «Балтики» Максим Петров поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Андрея Талалаева.

— Как Талалаев разряжает обстановку? Что он может сказать? Как пошутить, чтобы вы выдохнули, несмотря на весь объём работы?
— Андрей Викторович может после тренировки подшутить как‑то над нами, но всегда на работе сконцентрирован и серьёзен. А вне работы он весёлый и добрый.

— Талалаев на бровке и постоянный подсказ — это страшно или помогает?
— Это точно не страшно, но иногда, конечно, не хочется слышать, поэтому ты не теряешь мячи в простых ситуациях, — рассказал Петров в эфире «Матч ТВ».

