Галатасарай — Будё-Глимт, результат матча 22 октября, счет 3:1, Лига чемпионов 2025/2026

Дубль Осимхена помог «Галатасараю» переиграть «Будё-Глимт» в матче Лиги чемпионов
Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Галатасарай» и «Будё-Глимт». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала турецкая команда. Встреча состоялась на стадионе «РАМС Парк» (Стамбул, Турция). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Осимхен – 3'     2:0 Осимхен – 33'     3:0 Акгюн – 60'     3:1 Хельмерсен – 75'    

Виктор Осимхен на третьей минуте вывел хозяев поля вперёд, а на 33-й минуте он оформил дубль. Юнус Акгюн на 60-й минуте забил третий гол «Галатасарая» в этой игре. Андреас Хельмерсен на 76-й минуте отыграл один мяч. Ворота норвежской команды в этой игре защищал Никита Хайкин.

После этой игры «Галатасарай» с шестю очками располагается в средней части сводной турнирной таблицы Лиги чемпионов, «Будё-Глимт» с двумя очками находится в нижней её части.

В следующем туре «Галатасарай» 5 ноября сыграет в гостях с «Аяксом», «Будё-Глимт» 4 ноября примет на своём поле «Монако».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
