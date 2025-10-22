Дубль Осимхена помог «Галатасараю» переиграть «Будё-Глимт» в матче Лиги чемпионов

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Галатасарай» и «Будё-Глимт». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала турецкая команда. Встреча состоялась на стадионе «РАМС Парк» (Стамбул, Турция). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Виктор Осимхен на третьей минуте вывел хозяев поля вперёд, а на 33-й минуте он оформил дубль. Юнус Акгюн на 60-й минуте забил третий гол «Галатасарая» в этой игре. Андреас Хельмерсен на 76-й минуте отыграл один мяч. Ворота норвежской команды в этой игре защищал Никита Хайкин.

После этой игры «Галатасарай» с шестю очками располагается в средней части сводной турнирной таблицы Лиги чемпионов, «Будё-Глимт» с двумя очками находится в нижней её части.

В следующем туре «Галатасарай» 5 ноября сыграет в гостях с «Аяксом», «Будё-Глимт» 4 ноября примет на своём поле «Монако».