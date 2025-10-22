«Рубин» — «Ахмат»: Георгий Мелкадзе забил гол на 36-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. Счёт в матче 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе забил гол на 36-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник гостей Рифат Жемалетдинов на 22-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После пяти матчей в группе А «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Ахмат» (3) — четвёртый.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.