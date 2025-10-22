Игрок «Балтики» Петров: ментально нас подготовили очень хорошо, никого бояться не надо

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о причинах успешного старта команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. На данный момент балтийцы находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

— В чём секрет вашего успешного старта?

— Во‑первых, ментально нас подготовили очень хорошо, что никого тут бояться не надо. Понятно, что на нас будут и меньше настраиваться, будут меньше в нас верить и думать, что это всё сейчас закончится, потому что эта команда нестабильна сейчас. Она просто пришла — и сейчас ей везёт. Но у нас очень хороший тренерский штаб и люди, которые окружают нас, доктора. Это работает, мы продолжаем работать и совершенствоваться, — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».