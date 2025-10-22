Полузащитник «Зенита» Ерохин рассказал, какое образование получил во время игровой карьеры

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своей мотивации играть в футбол, а также ответил, думает ли о том, чему посвятит себя после завершения карьеры.

— Многие люди говорят, что по ощущениям их так называемый внутренний возраст заметно меньше фактического. Вы на сколько лет себя чувствуете?

— Мне кажется, говоря о возрасте, ощущения стоит делить на физиологические и психологические. Что касается физической работы, выносливости, здесь я чувствую себя моложе своих лет — ​сил ещё много. Психологическое состояние возрасту соответствует больше. С жизненным опытом многие моменты воспринимаешь по-другому — ​и в футболе, и в быту.

— 36 лет — ​возраст по футбольным меркам солидный. Готовы ли вы уже задуматься о том, что вас ждёт по окончании игровой карьеры?

— Как уже говорил, чувствую в себе силы и мотивацию продолжать играть. Но я также понимаю, что этот момент рано или поздно наступит, нужно быть к нему готовым. В ходе игровой карьеры я получил два высших образования, учась заочно: бакалавриат по специальности «Менедж­мент» и магистратура по специальности «Тренер». А совсем недавно я завершил годичное обучение от УЕФА с дипломом от швейцарского университета «Спортивный менеджмент для действующих игроков». Оно было в онлайн-формате, полностью на английском языке, — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».