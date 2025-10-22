Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: перформанс фанатов «Динамо» на матче с «Крыльями Советов» ко дню рождения Льва Яшина

Фото: перформанс фанатов «Динамо» на матче с «Крыльями Советов» ко дню рождения Льва Яшина
Комментарии

Болельщики московского «Динамо» во время матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Крыльями Советов» представили перфоманс ко дню рождения великого вратаря бело-голубых Льва Яшина. Игра проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, на данный момент счёт 1:0 в пользу «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0    

Фото: ФК «Динамо» Москва

Сегодня, 22 октября, 96 лет со дня рождения голкипера. Напомним, Лев Яшин является единственным в истории вратарём, выигравшим «Золотой мяч». За московское «Динамо» голкипер провёл 358 матчей и пять раз побеждал в чемпионате СССР.

Материалы по теме
Карьера и жизнь великого советского вратаря Льва Яшина
Карьера и жизнь великого советского вратаря Льва Яшина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android