Фото: перформанс фанатов «Динамо» на матче с «Крыльями Советов» ко дню рождения Льва Яшина

Болельщики московского «Динамо» во время матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Крыльями Советов» представили перфоманс ко дню рождения великого вратаря бело-голубых Льва Яшина. Игра проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, на данный момент счёт 1:0 в пользу «Динамо».

Фото: ФК «Динамо» Москва

Сегодня, 22 октября, 96 лет со дня рождения голкипера. Напомним, Лев Яшин является единственным в истории вратарём, выигравшим «Золотой мяч». За московское «Динамо» голкипер провёл 358 матчей и пять раз побеждал в чемпионате СССР.