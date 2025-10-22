Фото: перформанс фанатов «Динамо» на матче с «Крыльями Советов» ко дню рождения Льва Яшина
Поделиться
Болельщики московского «Динамо» во время матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Крыльями Советов» представили перфоманс ко дню рождения великого вратаря бело-голубых Льва Яшина. Игра проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, на данный момент счёт 1:0 в пользу «Динамо».
Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23' 2:0
Фото: ФК «Динамо» Москва
Сегодня, 22 октября, 96 лет со дня рождения голкипера. Напомним, Лев Яшин является единственным в истории вратарём, выигравшим «Золотой мяч». За московское «Динамо» голкипер провёл 358 матчей и пять раз побеждал в чемпионате СССР.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
19:24
-
19:21
-
19:15
-
19:13
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:38
-
18:28
-
18:24
-
18:22
-
18:20
-
18:15
-
18:06
-
18:00
-
17:45
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:18
-
17:04
-
17:03
-
16:51
-
16:38
-
16:32
-
16:30