Заур Тедеев — о словах поддержки от Дзюбы: приятно, когда легенда говорит хорошие вещи

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о поддержке со стороны нападающего своей команды Артёма Дзюбы.

— Приятно, когда Артём Дзюба высказывает слова поддержки в ваш адрес?

— Поддерживая меня, Артём поддерживает прежде всего команду и всё то, что мы делаем вместе. Если мы говорим о Дзюбе, то это человек, который является легендой всего российского футбола. Конечно, когда лидер говорит хорошие вещи о команде, затрагивая и меня, это приятно», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на фоне слухов об увольнении Тедеева форвард тольяттинцев рассказал, что команда не сомневается в своём наставнике.

Накануне «Акрон» вылетел из Фонбет Кубка России на стадии группового этапа Пути РПЛ. Команда заняла последнее место в своей группе. В Мир Российской Премьер-Лиге тольяттинцы идут на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков за 12 туров.