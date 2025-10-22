«Аль-Наср» обыграл индийский «Гоа» в Лиге чемпионов АФК 2

Завершился матч 3-го тура группы D Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025, в котором встречались индийский «Гоа» и «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Победу со счётом 2:1 команда гостей.

Первый гол в матче забил игрок «Аль-Насра» Габриэл Анжело. Бразильский форвард саудовской команды отличился на 10-й минуте. На 27-й минуте нападающий гостей Харун Камара увеличил преимущество своей команды. В конце первого тайма на 41-й минуте футболист «Гоа» Брисон Фернандес отыграл один мяч. В завершении матча на 90+3-й минуте полузащитник Давид Тимор получил красную карточку.

После трёх матчей команда Криштиану Роналду набрала девять очков и лидирует в группе D. «Гоа» не набрал очков и располагается на последней, четвёртой, строчке.