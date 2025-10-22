Скидки
Главная Футбол Новости

Гоа — Аль-наср, результат матча 22 октября 2025, счёт 1:2, 3-й тур Лиги Чемпионов АФК 2 2025/2026

«Аль-Наср» обыграл индийский «Гоа» в Лиге чемпионов АФК 2
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группы D Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025, в котором встречались индийский «Гоа» и «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Победу со счётом 2:1 команда гостей.

Лига Чемпионов АФК 2 . Группа D. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 16:45 МСК
Гоа
Гоа, Индия
Окончен
1 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Анжело – 10'     0:2 Камара – 27'     1:2 Fernandes – 41'    
Удаления: Тимор – 90+3' / нет

Первый гол в матче забил игрок «Аль-Насра» Габриэл Анжело. Бразильский форвард саудовской команды отличился на 10-й минуте. На 27-й минуте нападающий гостей Харун Камара увеличил преимущество своей команды. В конце первого тайма на 41-й минуте футболист «Гоа» Брисон Фернандес отыграл один мяч. В завершении матча на 90+3-й минуте полузащитник Давид Тимор получил красную карточку.

После трёх матчей команда Криштиану Роналду набрала девять очков и лидирует в группе D. «Гоа» не набрал очков и располагается на последней, четвёртой, строчке.

Календарь Лиги Чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026
Таблица групп Лига Чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026
Хет-трик Феликса помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех», у Роналду 949-й гол в карьере
