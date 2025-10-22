«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026

Сегодня, 22 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Максим Перезва из Раменского. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Семенчук, Игнатов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Сулейманов.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Каккоев, Пигас, Майга, Смелов, Ермаков, Лесовой, Босельи, Олусегун.

После пяти матчей в группе С «Ростов» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» — четвёртый (3).