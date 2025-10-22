Скидки
Главная Футбол Новости

Ростов — Пари НН: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025/2026, 22 октября

«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Максим Перезва из Раменского. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Семенчук, Игнатов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Сулейманов.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Каккоев, Пигас, Майга, Смелов, Ермаков, Лесовой, Босельи, Олусегун.

После пяти матчей в группе С «Ростов» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» — четвёртый (3).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
