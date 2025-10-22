«Динамо» М — «Крылья Советов»: гол Ахметова был отменён из-за офсайда

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). «Динамо» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 63-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов сократил отставание в счёте, однако после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов». ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).