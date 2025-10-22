Скидки
«Это моя последняя мечта, связанная с «Челси». Терри — о работе, к которой стремится

Бывший защитник «Челси» Джон Терри заявил о желании стать главным тренером лондонского клуба в будущем.

«По правде сказать, не уверен, что это когда-то случится. Это моя последняя мечта, связанная с этим клубом, в «Челси» я добился всего. И теперь мне лишь не хватает того, чтобы работать тренером этой команды.

Именно поэтому я посвятил себя тренерской работе сразу после завершения карьеры игрока. Моей целью и мечтой было изучить эту сферу. Карьера игрока длится 22 года… Уверен на 100%, за это время ты схватываешь достаточно для того, чтобы начать тренерскую деятельность.

Играл на определённом уровне под руководством тренеров с определённым статусом, но это не даёт тебе права сразу же начать тренировать на таком же уровне — всё равно нужно учиться и осознавать, что для этого требуется.

Тренерская профессия сложнее, чем кажется. По этой причине уделил время на обучение, у меня был невероятный период в «Астон Вилле», ушёл оттуда, чтобы впоследствии стать главным тренером. Я полагал, что уже готов к этому, из меня получился бы хороший специалист, мне нравилась тренерская работа.

Хочу, чтобы меня окружали люди, которые лучше меня в тренерской профессии. В этом случае я мог бы вести раздевалку за собой, как это делал во время игровой карьеры. Именно этим занимался в клубе на протяжении 22 лет. Знаю, что у меня бы получилось. Появится ли у меня когда-нибудь шанс? Не уверен, пока не изучу и другие варианты. Но когда люди говорят, что у тебя нет опыта, это тяжело понять», — приводит слова Терри Daily Mail.

Новости. Футбол
