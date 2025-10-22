Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Рубин» — «Ахмат»: Усман Ндонг сравнял счёт на 68-й минуте

Аудио-версия:
В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. Счёт в матче 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 3
4 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Жемалетдинов – 22'     0:2 Мелкадзе – 36'     1:2 Тесленко – 40'     2:2 Безруков – 51'     3:2 Шабанхаджай – 64'     3:3 Ндонг – 68'    

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг забил гол на 68-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник гостей Рифат Жемалетдинов на 22-й минуте. Нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе увеличил преимущество своей команды на 35-й минуте. Защитник хозяев поля Егор Тесленко забил гол на 40-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Во втором тайме полузащитник казанцев Руслан Безруков сравнял счёт на 51-й минуте. Форвард Дардан Шабанхаджай вывел вперёд «Рубин» на 63-й минуте.

После пяти матчей в группе А «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Ахмат» (3) — четвёртый.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
