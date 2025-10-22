Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» М — «Крылья Советов»: Бабаев оформил дубль на 72-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). «Динамо» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 72-й минуте нападающий Ульви Бабаев оформил дубль и забил третий гол бело-голубых. Ранее полузащитник Даниил Фомин удвоил преимущество «Динамо».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».



Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.