«Ахмат» проиграл «Рубину» в серии пенальти и вылетел из Кубка России

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Победу в матче со счётом 3:3 (4:3 пен.) одержала команда хозяев поля.

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Рифат Жемалетдинов на 22-й минуте. Нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе увеличил преимущество своей команды на 35-й минуте. Защитник хозяев поля Егор Тесленко забил гол на 40-й минуте.

Во втором тайме полузащитник казанцев Руслан Безруков сравнял счёт на 51-й минуте. Форвард Дардан Шабанхаджай вывел вперёд «Рубин» на 64-й минуте. Защитник «Ахмата» Усман Ндонг восстановил равенство в счёте на 68-й минуте. В серии пенальти точнее оказались игроки казанцев (4:3).

После шести матчей в группе А «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Ахмат» (4) — четвёртый. Грозненцы по итогам этого матча выбыли из розыгрыша Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.