Главная Футбол Новости

Реал Мадрид – Ювентус: стартовые составы команд на матч 3-го тура Лиги чемпионов 2025/2026, 22 октября

«Реал» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Стартовые составы команд.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Беллингем, Винисиус, Вальверде, Мбаппе, Тчуамени, Гюлер, Асенсио, Фернандес, Диас.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Келли, Копмейнерс, Влахович, Йылдыз, Калюлю, Тюрам-Юльен, Маккенни, Ругани, Камбьязо.

В минувшем туре «сливочные» разгромили казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0. «Старая синьора» сыграла вничью с «Вильярреалом» со счётом 2:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«Реал» против «Юве» — батл Гюлера и Йылдыза. Таких талантов в истории Турции ещё не было
