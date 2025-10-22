Капитан «Кайрата» Мартынович высказался о ничьей в матче с «Пафосом» в Лиге чемпионов

38-летний капитан алма-атинского «Кайрата» Александр Мартынович высказался после безголевой ничьей в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пафосом».

«Наша основная проблема в том, что нам тяжело вскрывать насыщенную оборону. «Пафос» играл дисциплинированно, все за линией мяча — у нас есть трудности с этим. Не получалось создавать много опасных моментов. Гораздо проще играть вторым номером, ведь у нас есть быстрые футболисты. Тому же Сатпаеву нужно место, чтобы разбежаться. В матче с «Пафосом» его не было, и от этого становилось тяжелее.

Но давайте не будем витать в облаках и сравнивать команды. Мне не очень понятно, откуда такое пренебрежение к «Пафосу». Они ничем не хуже нас. У «Кайрата» половина состава — местные ребята, бюджет самый маленький в турнире. Не понимаю, почему люди думают, что мы точно должны были обыгрывать их», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В следующем туре международного турнира «Кайрат» встретится с миланским «Интером». Встреча состоится 5 ноября.