Главная Футбол Новости

Динамо М — Крылья Советов, результат матча 22 октября 2025, счет 4:0, Кубок России 2025/2026

Хет-трик Бабаева помог московскому «Динамо» разгромить «Крылья Советов» в Кубке России
Комментарии

Сегодня, 22 октября, завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, одержали хозяева со счётом 4:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

На 22-й минуте нападающий бело-голубых Ульви Бабаев открыл счёт в матче. На 60-й минуте полузащитник Даниил Фомин прямым ударом со штрафного удвоил преимущество «Динамо». На 63-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов сократил отставание в счёте, однако после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда. На 72-й минуте Бабаев оформил дубль. На 78-й минуте Бабаев оформил хет-трик и установил окончательный счёт в матче.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ «Динамо» занимает второе место в группе В с 11 очками. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке. В активе команды восемь очков. Две другие команды квартета — «Краснодар» (первое место, 11 очков) и «Сочи» (три очка).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
