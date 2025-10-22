Хет-трик Бабаева помог московскому «Динамо» разгромить «Крылья Советов» в Кубке России

Сегодня, 22 октября, завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, одержали хозяева со счётом 4:0.

На 22-й минуте нападающий бело-голубых Ульви Бабаев открыл счёт в матче. На 60-й минуте полузащитник Даниил Фомин прямым ударом со штрафного удвоил преимущество «Динамо». На 63-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов сократил отставание в счёте, однако после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда. На 72-й минуте Бабаев оформил дубль. На 78-й минуте Бабаев оформил хет-трик и установил окончательный счёт в матче.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ «Динамо» занимает второе место в группе В с 11 очками. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке. В активе команды восемь очков. Две другие команды квартета — «Краснодар» (первое место, 11 очков) и «Сочи» (три очка).