«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» и московское «Динамо» сыграют друг с другом в матчах 1/4 финала Фонбет Пути РПЛ Кубка России, первый матч состоится на «Газпром Арене» с 4 по 6 ноября, ответный — на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» с 25 по 27 ноября.

Ранее петербуржцы досрочно вышли из группы А с первого места. За один тур до завершения группового этапа у «Зенита» 15 очков, на второй строчке располагается «Оренбург» (8).

Московская команда в 6-м туре группового этапа Кубка России разгромила «Крылья Советов» со счётом 4:0. Бело-голубые с 11 очками заняли второе место в квартете В, на первой строчке с таким же количеством очков находится «Краснодар», «быки» встретятся с «Сочи» в 6-м туре.