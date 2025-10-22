Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

«Зенит» и московское «Динамо» сыграют друг с другом в матчах 1/4 финала Фонбет Пути РПЛ Кубка России, первый матч состоится на «Газпром Арене» с 4 по 6 ноября, ответный — на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» с 25 по 27 ноября.

Ранее петербуржцы досрочно вышли из группы А с первого места. За один тур до завершения группового этапа у «Зенита» 15 очков, на второй строчке располагается «Оренбург» (8).

Московская команда в 6-м туре группового этапа Кубка России разгромила «Крылья Советов» со счётом 4:0. Бело-голубые с 11 очками заняли второе место в квартете В, на первой строчке с таким же количеством очков находится «Краснодар», «быки» встретятся с «Сочи» в 6-м туре.

Материалы по теме
Полузащитник «Зенита» Ерохин рассказал, какое образование получил во время игровой карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android