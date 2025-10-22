Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Кайрата» Мартынович: не витаем в облаках и не ставим задачу выйти в плей-офф ЛЧ

Капитан «Кайрата» Мартынович: не витаем в облаках и не ставим задачу выйти в плей-офф ЛЧ
Комментарии

38-летний капитан алма-атинского «Кайрата» Александр Мартынович поделился ожиданиями от выступления своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы и дальше будем стараться в каждой игре, получится у нас или нет. Для нашей команды это опыт, «Кайрат» впервые выступает в Лиге чемпионов. Будем набираться опыта, это любом случае на пользу пойдёт. У нас никто не витает в облаках и не ставит задачу выйти в плей-офф. Играем, если набираем очки — здорово. А так, получаем удовольствие от футбола и атмосферы Лиги чемпионов», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После трёх туров «Кайрат» располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Катастрофическое невезение «Кайрата» в ЛЧ! В большинстве так и не забил «Пафосу». Видео
Катастрофическое невезение «Кайрата» в ЛЧ! В большинстве так и не забил «Пафосу». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android