Капитан «Кайрата» Мартынович: не витаем в облаках и не ставим задачу выйти в плей-офф ЛЧ

38-летний капитан алма-атинского «Кайрата» Александр Мартынович поделился ожиданиями от выступления своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы и дальше будем стараться в каждой игре, получится у нас или нет. Для нашей команды это опыт, «Кайрат» впервые выступает в Лиге чемпионов. Будем набираться опыта, это любом случае на пользу пойдёт. У нас никто не витает в облаках и не ставит задачу выйти в плей-офф. Играем, если набираем очки — здорово. А так, получаем удовольствие от футбола и атмосферы Лиги чемпионов», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После трёх туров «Кайрат» располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов.