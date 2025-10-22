Павел Пивоваров прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями» в Кубке России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился эмоциями после матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором столичный клуб обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0.

«Впечатления хорошие. Уверенная победа. Контролировали весь матч, забили красивые голы. Поздравляем Ульви! В такой день забить голы. Понятно кому посвящаем победу в такой день. Динамовский дух надо восстанавливать, поэтому надо равняться на Льва Ивановича», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ «Динамо» занимает второе место в группе В с 11 очками. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке. В активе команды восемь очков. Две другие команды квартета — «Краснодар» (первое место, 11 очков) и «Сочи» (три очка).